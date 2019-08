Não há totalistas no sorteio do Euromilhões desta sexta-feira. Jackpot de 91 milhões na próxima terça-feira

Não houve totalistas no sorteio desta sexta-feira do Euromilhões. Em jogo no sorteio do Euromilhões da próxima terça-feira está um jackpot de 91 milhões de euros.

O código vencedor do concurso 033/2019 do M1lhão, sorteado esta sexta-feira, é BJS 31142, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito do Porto.



Nota: A informação prestada não dispensa a consulta dos resultados oficiais.





Em jogo no sorteio do Euromilhões desta sexta-feira estava um jackpot de 84 milhões de euros. Recorde a chave vencedora.A chave sorteada tem os números:As estrelas correspondem aos números