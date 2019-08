Morreu o primeiro presidente da Assembleia da Madeira vítima de doença prolongada

O primeiro presidente da Assembleia da Madeira, Emanuel Rodrigues, morreu esta segunda-feira, com 76 anos, vítima de doença prolongada, informou fonte familiar ao Governo Regional.O executivo madeirense chefiado por Miguel Albuquerque emitiu una nota de pesar, na qual manifestou o "seu mais profundo pesar" pela morte do primeiro responsável do parlamento madeirense, entre 1976 e 1984.No documento, o Governo da Madeira realça que Emanuel Rodrigues foi "um dos mais conhecidos advogados da praça madeirense".Também manifesta os "sinceros pêsames à família enlutada e associa-se à sua dor"."Emanuel Rodrigues foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (então Assembleia Regional), durante oito anos, desde 1976, altura em que foi instituída a autonomia e implantado o primeiro parlamento madeirense", escreve.O governo insular recorda que o advogado foi ainda deputado à Assembleia Constituinte (1975-1976), a qual elaborou e aprovou a primeira Constituição da República depois do 25 de Abril.Também recorda que Emanuel Rodrigues foi "eleito deputado, pelo PSD para o primeiro parlamento regional, nas eleições de 1976".Em 1984, cessou a sua atividade política ativa e voltou a exercer a advocacia "de forma ativa e exclusiva", recorda o executivo insular no mesmo documento.O Governo Regional menciona que Emanuel Rodrigues nasceu no dia de Natal, em 25 de dezembro de 1943 e morreu vítima de doença prolongada."É este lustre madeirense que o Governo Regional e o seu presidente (a quem ligavam ao falecido ligações profissionais e de amizade já de vários anos) pretendem homenagear, sublinhando a sua gratidão para com os relevantes serviços prestados em nome da nossa região e da autonomia", pode ler-se na nota.Emanuel Rodrigues foi mandatário de Miguel Albuquerque nas eleições internas do PSD da Madeira que se realizaram em 2012, nas quais o atual líder defrontou Alberto João Jardim.