Catarina Martins "muito preocupada" com demissão de chefias no Hospital Garcia de Orta

A coordenadora do BE, Catarina Martins, afirmou esta quinta-feira estar "muito preocupada" com a demissão de 10 chefes de equipa de urgência do Hospital Garcia de Orta, defendendo que as administrações hospitalares devem poder contratar os médicos de que precisam."Nós estamos muito preocupados com a situação do Garcia de Orta. É um hospital a que têm faltado muitos profissionais e que tem recorrido à prestação de serviços e, portanto, tem tido muita dificuldade em fazer as suas equipas", disse Catarina Martins, que considerou o recurso a médicos em regime de prestação de serviços uma forma de privatização parcial do Serviço Nacional de Saúde."Para nós é absolutamente urgente que hospitais como o Garcia de Orta possam contratar, de forma permanente, os profissionais de que precisam - médicos e não só -, porque é a única forma de ter estabilidade nas equipas", acrescentou a coordenadora do Bloco durante uma ação de pré-campanha eleitoral nas Festas da Moita, no distrito de Setúbal.Catarina Martins adiantou que o BE vai pedir esclarecimentos sobre as demissões, mas sublinhou que o problema da falta de médicos no Hospital Garcia de Orta, em Almada, "já está diagnosticado há muito tempo"."Achamos que o que está a acontecer é sintoma de se estar a atrasar a necessidade absoluta de médicos. E estar sempre a recorrer a empresas de prestação de serviços quando faltam médicos é uma forma de ir privatizando partes do Serviço Nacional de Saúde, de o tornar mais desregrado, com menos coerência entre si, de o fragilizar", disse."Voltamos a chamar à atenção: há tantos hospitais deste país que estão à espera de autorização para contratar os médicos de que precisam", frisou Catarina Martins.Dez chefes de equipa de urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada, demitiram-se esta quinta-feira, segundo a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI)."Hoje demitiram-se 10 chefes de equipa de urgência do Hospital Garcia de Orta e outros tantos internistas que exercem funções no Serviço de Urgência demitiram-se em bloco, em carta enviada ao Conselho de Administração", refere a SPMI, em comunicado enviado às redações.Contactado pela agência Lusa, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, confirmou que "os chefes de equipa de Medicina apresentaram a demissão por insuficiência de recursos humanos".Após o comunicado da SPMI, a dar conta das demissões, em nota enviada na noite desta quinta-feira à Lusa, o Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta refere que um grupo de chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral enviou esta quinta-feira "uma carta ao Conselho de Administração, alertando para alguns problemas internos inerentes" àquele serviço, na qual "também fazia referência à possibilidade de demissão".