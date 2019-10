Furacão ‘Lorenzo’ deixa rasto de destruição nos Açores

O Furação ‘Lorenzo’ deixou esta sexta-feira um rasto de destruição nos Açores, onde foi preciso realojar 53 pessoas - 42 no Faial, sete nas Flores e quatro em São Jorge. Não houve vítimas, mas a Proteção Civil registou 255 ocorrências, a maioria quedas de árvores, habitações danificadas, inundações e vias destruídas."A ocorrência mais grave foi no molhe de proteção do Porto das Lajes das Flores, que ficou totalmente destruído", disse Teresa Machado Luciano, que tutela a Proteção Civil.O furacão passou entre as 04h00 e as 4h30 da madrugada a cerca de 70 km a oeste das Flores. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera tinha categoria 2 na escala de Saffir-Simpson (1 a 5), mas no limite inferior. A maior rajada foi registada no Aeroporto do Corvo (163 km/hora) às 08h25.O furacão seguiu na direção da Irlanda, mas o IPMA alerta que vai provocar esta quinta-feira ondas até 4 metros na costa ocidental de Portugal continental.