Autarcas de dezenas de cidades mundiais defendem pacto verde face a emergência climática

Presidentes de câmara de 94 cidades mundiais, incluindo Lisboa, defenderam hoje a celebração de um "Novo Pacto Verde Global" para fazer face à "atual emergência climática".A aliança de autarquias conhecida como C40, na qual se inclui a capital portuguesa, passou a partir de hoje a ser presidida pelo presidente da Câmara da cidade norte-americana de Los Angeles, Eric Garcetti, eleito na cimeira da organização, em Copenhaga, em que também participaram ativistas, sindicatos, empresas e outros movimentos da sociedade civil."Reconhecemos a emergência climática global", declararam os autarcas, comprometendo-se a reduzir as emissões de gases de efeito de estufa "nos setores que mais contribuem para a crise climática: transportes, indústria, edifícios e resíduos".Comprometem-se a "proteger o trabalho, ajudar a acabar com a pobreza" e a assegurar "uma transição justa para os que trabalham nas indústrias mais poluidoras".Os presidentes de câmara apontam que "este atraso na resposta climática já está a ter consequências devastadoras" e defendem que é preciso deixar os combustíveis fósseis.Da sua parte, referem que "as cidades do C40 já estão a reduzir as emissões a um ritmo consistente com os limites determinados pela ciência como necessários, o que significa atingir o pico de emissões até 2020 e reduzir para metade até 2030".Eric Garcetti aifirmou que "no que diz respeito a ação climática, ninguém está a fazer mais do que as cidades, mas ninguém está a fazer ainda o suficiente".