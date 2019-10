Jackpot de 80 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Esta terça-feira está em jogo, no Euromilhões, um jackpot no valor de 71 milhões de euros. Não houve totalistas, pelo que haverá um jackpot de 80 milhões de euros no próximo sorteio.



Conheça a chave vencedora e saiba se a sorte lhe bateu à porta:



A chave vencedora é composta pelos números 16, 18, 28, 42, 49.



As estrelas correspondem aos números 5 e 10.