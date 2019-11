Organização mundial de cancro da mama vai ser presidida por médica portuguesa

A Aliança Global do Cancro da Mama Avançado (ABC Global Alliance), considerada a maior organização mundial dedicada à doença, vai ser presidida pela oncologista portuguesa Fátima Cardoso e fixar a sede em Lisboa, anunciou esta quinta-feira a instituição.A decisão foi divulgada no âmbito da Conferência Internacional de Consenso do Cancro de Mama Avançado, que decorre entre esta quinta-feira e sábado, em Lisboa.A ABC Global Alliance, criada em 2016, é uma organização sem fins lucrativos dedicada à defesa dos direitos dos doentes de cancro de mama avançado e à luta por uma cura, e funcionava até até agora como uma iniciativa da Escola Europeia de Oncologia (ESO, na sigla em inglês), que está baseada em Itália e na Suíça.Em comunicado, a organização anunciou também que na sessão desta quinta-feira da conferência, a ESO e a ABC Global Aliance atribuíram o Prémio Cancro da Mama Avançado 2019 a Fátima Cardoso, diretora da unidade da mama do Centro Clínico Champalimaud, em reconhecimento pelo seu trabalho sobre a doença.