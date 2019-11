A inspetora tributária Ana Gamboa é a nova presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, sucedendo no cargo a Paulo Ralha, que presidiu a direção nacional do STI durante dois mandatos consecutivos.

A nova direção recolheu 69,16% dos votos nas eleições realizadas nos dias 20 e 21 de novembro e tomará posse em janeiro de 2020, segundo indica o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) em comunicado esta segunda-feira.

Licenciada em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Ana Gamboa também concluiu na mesma instituição de ensino o curso de espacialização em fiscalidade, e possui uma certificação internacional em 'coaching'.

Ana Gamboa, que iniciou atividade sindical em 2000 como delegada sindical em Avis e que em 2004 começou a desempenhar funções como membro da direção nacional do STI, esteve envolvida no recente processo de revisão das carreiras especiais da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Referindo o processo de revisão das carreiras como um dos "mais desafiantes e importantes" em que o STI participou nos últimos anos, o comunicado sublinha que este terá "no futuro necessidade de desenvolvimentos", nomeadamente ao nível da regulamentação complementar das carreiras especiais, bem como a revisão das carreiras gerais.

"A dignificação profissional das carreiras da Autoridade Tributaria e Aduaneira - através da negociação da regulamentação dos diversos diplomas complementares ao novo estatuto das carreiras especiais - é uma matéria de especial relevância para o futuro dos trabalhadores", refere o comunicado.

Neste contexto, acrescenta que "ficaram ainda por resolver vários problemas relacionados com a Inspeção Tributária, as carreiras subsistentes e os trabalhadores de carreiras gerais em desajuste funcional".

Natural de Lisboa, Ana Gamboa é inspetora tributária, estando atualmente nomeada como chefe adjunta do serviço de finanças de Fronteira.

Para a nova presidente do STI, "a capacidade de diálogo e negociação", assim como "a coesão da estrutura interna do sindicato, vão ser determinantes para o exercício" do cargo para que agora foi eleita.

Paulo Ralha presidiu ao STI durante dois mandatos consecutivos, de quatro anos cada um.