Vice-almirante Silvestre Correia é o novo Comandante Naval

O novo Comandante Naval, vice-almirante Silvestre Correia, disse esta terça-feira, na sua tomada de posse, ter como principais objetivos garantir uma "esquadra pronta com uma maior presença no mar, apostando na manutenção dos navios, na formação e treino das guarnições e na cooperação com a Autoridade Marítima Nacional."O Comando Naval tem por missão a preparação, aprontamento e sustentação das forças e meios da componente operacional da Marinha. Compete-lhe ainda o planeamento, apoio à decisão e controlo da execução das missões."O Comandante Naval exerce também o comando de nível operacional das forças e unidades operacionais, no âmbito das missões particulares aprovadas; das missões reguladas por legislação própria; e de outras missões de natureza operacional que lhe sejam atribuídas", explica a Marinha.Silvestre Correia, de 59 anos, comandou várias fragatas e missões internacionais. Estava desde agosto a aguardar colocação. Substitui o vice-almirante Gouveia e Melo, que será o novo adjunto de Planeamento do Estado-Maior-General das Forças Armadas.A posse de Silvestre Correia foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Mendes Calado.