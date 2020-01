Terminal de GNL de Sines alcançou máximos históricos em 2019

O Terminal de Gás Natural de Sines alcançou máximos históricos em 2019, registando um crescimento de 44,5%, face ao período homólogo, ultrapassando os 4 milhões de toneladas, o que lhe permitiu reforçar a sua posição de principal porta de entrada de GNL no país, sendo responsável por cerca de 90% do consumo nacional.

Segundo dados divulgados pela REN – Redes Energéticas Nacionais, ao longo do último ano foram rececionados 67 navios, dos quais 65 descargas e dois arrefecimentos, o que corresponde a um aumento de 49% face ao anterior máximo de 45 navios obtido em 2018.

Em relação ao número de cargas de cisternas, o novo máximo é de 6.621, um aumento de 9% face ao anterior máximo de 6.072 cargas, obtido em 2018.

Foi também obtido um novo máximo de GNL regaseificado para a rede nacional de transporte de gás natural, que é agora de 61,63 Gigawatt-hora (GWh), correspondente a 90,4% do gás natural consumido em Portugal. Este valor representa uma subida de 48% face ao anterior máximo de 41,51 GWh, de 2018.

O atual nível de utilização do Terminal de GNL de Sines reforça a sua importância no contexto do Sistema Nacional de Gás Natural e confirma a estratégia de expansão da REN para esta infraestrutura ao longo dos últimos anos.

O Terminal de Gás Natural de Sines iniciou a sua atividade em 2003, é operado em regime de concessão de uso privativo pela empresa REN Atlântico.

Dotado de um posto de acostagem com fundos de 15 metros ZH, permite a receção de navios metaneiros até 225.000 m3.

Para o armazenamento do gás natural recebido, o terminal dispõe de dois tanques de armazenagem com capacidade para 120.000 m3 cada, e um terceiro tanque com capacidade para 150.000 m3, oferecendo uma capacidade total de armazenagem de 390.000 m3 de gás natural liquefeito.