Bebé nasce em ambulância a caminho da maternidade

Os bombeiros voluntários de Macedo de Cavaleiros e a equipa médica do Heli 3, sediado naquela cidade, ajudaram esta madrugada em mais um parto numa ambulância, a caminho da maternidade. A bebé Diana e a mãe estão bem. Os operacionais partilham "uma enorme felicidade" num "dia improvável quando pensamos que já nem a esperança existe"."Hoje pelo início desta madrugada fomos acionados, juntamente com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Heli 3 de Macedo de Cavaleiros para uma urgência de obstetrícia na aldeia de Vilar do Monte, no concelho de Macedo de Cavaleiros. Durante transporte a pequena Diana não quis esperar mais e assim foi feita a sua vontade", dá conta a corporação dos bombeiros macedenses nas redes sociais, que salientam que "apesar do medo e da preocupação sobre situação atual em que se encontra o país", devido à pandemia da Covid-19, "ainda existe a esperança e a força de vontade desta família e que certamente será um dia muito feliz para recordar.A publicação é acompanhada de uma fotografia dos operacionais em conjunto com a mãe e a bebé: "A mãe partilha o momento único, com uma enorme felicidade e a alegria em conjunto com a tripulação, neste dia improvável quando pensamos que já nem a esperança existe", escreve a corporação.Mãe e criança estão bem. Foram estabilizadas e depois transportadas para o hospital de Bragança. De recordar que no final do mês de janeiro, os bombeiros e a equipa médica do INEM já tinham acorrido a uma situação semelhante, na A4, junto ao Azibo, no mesmo concelho, em que também uma menina nasceu no carro dos pais. Em fevereiro, outra menina nasceu dentro de uma ambulância a caminho da maternidade, mas no concelho de Mirandela.