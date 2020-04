No sorteio desta sexta-feira não houve totalistas. O Jackpot engordou assim para 32 milhões de euros e um segundo prémio de mais de 221 mil euros saiu em Portugal. O M1lhão saiu em Lisboa.A chave vencedora do concurso 033/2020 do Euromilhões sorteada é composta pelos números 01 - 05 - 19 - 21 - 28 e pelas estrelas 04 e 07.

Em jogo estavam 25 milhões de euros no primeiro prémio, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.



M1LHÃO: SBG 4898



Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.