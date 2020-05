Câmara do Porto aprova programa de arrendamento a custos acessíveis

Market Intelligence - que permite uma amostragem significativa deste mercado na cidade, "conclui pela existência no mercado de AL de cerca de 3.000 imóveis com baixas ocupações" que "praticamente não cobrem as despesas inerentes à atividade".

O programa "Porto com Sentido" tinha já sido apresentado na reunião privada do executivo municipal de 23 de março. À data, o município, explicava, numa nota publicada na sua página oficial que o programa permite "ultrapassar algumas fragilidades da legislação mais recente em vigor no mercado de arrendamento, que teve repercussões no decréscimo da oferta disponível, com agravamento de preços".