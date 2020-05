Conheça a chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira e saiba se ficou milionário

Os números: 5, 25, 32, 37 e 43



As estrelas: 6 e 7

esta terça-feira é:Em jogo, no primeiro prémio, estão 17 milhões de euros, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.O próximo concurso do Euromilhões terá, no primeiro prémio, um 'jackpot' no valor de 27 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na chave sorteada hoje, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.O segundo prémio, de 433.824,43 euros, vai ser entregue a um apostador no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, no valor de 16.898,65 euros, vai contemplar seis jogadores, um dos quais em Portugal.Já o quarto prémio, de 1.503,86 euros, vai ser entregue a 21 apostadores, três dos quais em território nacional.esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.