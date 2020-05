1316 mortos por coronavírus em Portugal, 14 nas últimas 24 horas

O número de mortes por coronavírus em Portugal subiu este domingo para 1316, mais 14 que sábado. O número de infetados está agora nos 30623.O valor em destaque este domingo regista-se nos doentes recuperados, há 17 549 pessoas recuperadas da Covid-19.Estão 2115 pessoas a aguardar resultados dos testes ao coronavírus. O número de doentes internados está este domingo nos 536, sendo que 78 estão em cuidados intensivos.O Norte do País continua a ser a zona mais afetada pelo coronavírus com 16678 infetados e 738 mortes. Em Lisboa e Vale do Tejo o número de infetados cifra-se este domingo nas 9423 pessoas, registando-se 316 óbitos.

