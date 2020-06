Calor tórrido marca arranque do verão

O verão chega amanhã, pelas 22h44, e com ele o calor tórrido, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). No domingo a indicação é de sol em todo o território do continente "com temperaturas superiores a 30 graus", disse a meteorologista do IPMA Ângela Lourenço. Segunda-feira o dia será ainda mais quente, e em alguns locais a temperatura pode subir até oito graus. Localidades como Alcácer do Sal, Moura e Elvas, no Alentejo, terão 39 graus de temperatura máxima. Em Alcoutim, no Algarve, será obtido o mesmo valor, tal como em Coruche, no Ribatejo.Em Lisboa a previsão é de 31 graus, em Faro serão sentidos 35 e em Coimbra 32. Com 27 graus, Porto, Viana do Castelo e Aveiro serão as únicas capitais de distrito nas quais as previsões apontam para valores inferiores a 30 graus.Esta vaga de calor deverá estender-se por mais sete dias, em particular no Interior. Para segunda-feira, associada às altas temperaturas está a redução da intensidade do vento.Diferente será, contudo, a intensidade do vento durante este fim de semana. A meteorologista Ângela Lourenço referiu que "o vento será por vezes forte, sendo mais intenso do quadrante norte e com nortada na faixa costeira ocidental". Há possibilidade de neblina matinal no Norte e Centro.