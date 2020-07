Máscaras e distância de 2 metros nas obras

Mais de quatro meses após o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, a Direção-Geral da Saúde publicou ontem uma orientação com as regras de prevenção na construção civil. "Sempre que possível, os trabalhos devem ser realizados garantindo o distanciamento físico de 2 metros entre pessoas", refere o documento, recomendando um distanciamento superior ao preconizado para as escolas, que é de apenas 1 metro.Os estaleiros devem ter álcool-gel "em diversos pontos , de fácil acesso" e disponibilizar "água e sabão, papel das mãos e caixotes do lixo em todos os locais partilhados pelos trabalhadores e/ou nas zonas de acesso às instalações". É preciso também "garantir a utilização de máscara", indica a DGS.Os estaleiros devem ter também planos de contingência para lidar com casos suspeitos de Covid-19 e os trabalhadores devem conhecer esses planos. Os equipamentos de trabalho não devem passar "de mão em mão", devendo ser higienizados antes de serem utilizados por outro trabalhador.A DGS defende também a criação de "circuitos de circulação próprios" para evitar "cruzamento entre pessoas" e a redução "ao mínimo necessário" das reuniões presenciais.As instalações sanitárias e vestiários devem ser reforçados e o acesso a espaços de refeições realizado por turnos. Deve ser "restringida a entrada de visitantes no estaleiro" e feito um registo que permita identificar quem entrou e com quem contactou, para encontrar eventuais correntes de contágio.Portugal corre o risco de não conseguir responder a um ressurgimento de casos de Covid-19 no inverno, disse ontem Ricardo Mexia. "Do ponto de vista de preparação dos recursos, o que constatamos é que não houve planeamento e os problemas da região de Lisboa e Vale do Tejo estão, por demais, à vista", afirmou o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública.Entretanto, o grupo de peritos que trabalha com a Direção-Geral de Saúde prevê que o número de infetados deverá começar a subir significativamente três semanas após o início do próximo ano letivo, que arranca a 14 de setembro.O Ministério da Saúde pondera alargar a vacinação gratuita da gripe sazonal a grávidas e novos grupos de risco. Em marcha está também a aquisição de dois milhões de doses para o Serviço Nacional de Saúde, num reforço por comparação com as 1,4 milhões de doses adquiridas em 2019. No ano passado a vacina foi gratuita para a população com mais de 65 anos, pessoas internadas ou em lares, profissionais de saúde do SNS e para os bombeiros.O secretário de Estado da Saúde, António Sales, declarou que o plano para enfrentar o vírus no inverno passa pelo reforço e antecipação da vacinação da gripe para o início de outubro, "para que os dois vírus não se cruzem".Os concessionários de praia queixam-se da diminuição de utentes e dizem que não estão estão a conseguir "fazer face aos prejuízos". O presidente da Federação de Concessionários de Praia diz que situação é grave no Algarve, com perda de turistas na ordem dos 90%.A Secção Regional do Sul (SRSul) da Ordem dos Enfermeiros alertou para a possibilidade de situações semelhantes à ocorrida em Reguengos de Monsaraz (Évora) se repetirem se os lares continuarem a funcionar com "recursos abaixo do mínimo exigido".As restrições impostas pelas autoridades belgas aos voos que chegam de Portugal, com quarentena obrigatória para quem esteve na região de Lisboa, estão a deixar passageiros e companhias aéreas desorientados devido à falta de informação e de acompanhamento.A ANA - Aeroportos de Portugal reconheceu que a medição da temperatura dos passageiros pode causar "alguns constrangimentos em momentos de maior concentração" de voos de chegada no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa..Há mais seis casos de Covid-19 no concelho de Moura, num novo foco da pandemia detetado em Amareleja, onde já se registam nove casos.Os testes à Covid-19 feitos a 22 pessoas do Espaço Mais, em Mogadouro, deram negativo, depois de na quinta-feira se saber de um caso positivo.