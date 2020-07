Exames de condução com 4 pessoas no carro

Desde ontem que já são permitidas até quatro pessoas no interior de um carro durante o exame de condução, e três enquanto decorrem as aulas práticas. A exceção a esta regra acontece na Área Metropolitana de Lisboa, que se encontra em estado de contingência. Nesta região, continuam a só poder estar dentro do veículo de condução duas pessoas durante as aulas - aluno e instrutor; e três em situação de prova prática - aluno, instrutor e examinador. As novas regras do ensino da condução, no âmbito da pandemia da Covid-19, foram publicadas ontem em Diário da República.O cumprimento do distanciamento físico é a medida de proteção mais sublinhada no despacho. Alunos e instrutores devem manter uma distância mínima de dois metros uns dos outros: quer nas aulas teóricas, exames, ou até mesmo nas salas de espera, que já são permitidas, desde que higienizadas com frequência. O documento refere ainda que, sempre que possível, as janelas, dos estabelecimentos e das viaturas, devem estar abertas. Alunos e instrutores devem esperar o início da formação no exterior das instalações ou na sala de espera, observando o distanciamento físico recomendado. Já no interior das escolas, passa a ser obrigatória a colocação de uma divisória entre o trabalhador que está a atender e o público.O despacho publicado em Diário da República estabelece que, em caso de necessidade, "o sistema de ventilação do veículo seja ligado em modo de extração e não em modo de recirculação do ar".O documento do Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Moreno Delgado, refere ainda que os assentos dos carros dedicados à aprendizagem sejam higienizados após cada utilização.