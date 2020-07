Braga ganha quatro novos sacerdotes

Há quatro novos sacerdotes na arquidiocese de Braga, ordenados este domingo pelo arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, na Cripta da Basílica do Sameiro.Na cerimónia, D. Jorge Ortiga incitou os jovens presbíteros João Castro, Manuel Torre, Pedro Sousa e Miguel Neto a cultivarem a proximidade com os fiéis. “O sacerdote não pode fechar-se no seu templo”, disse o arcebispo de Braga. “É no meio do povo que se entende o sacerdócio; não tenhamos medo de estar ao lado do povo”, acrescentou D. Jorge Ortiga, que se congratulou com o facto de se encontrar vocação para o sacerdócio entre os mais jovens.