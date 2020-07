O primeiro prémio do Euromilhões, no valor de 49.564.587,00 euros, vai ser entregue a um apostador na Irlanda, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.Já o segundo prémio, de 177.754,54 euros, vai contemplar três jogadores em território europeu, assim como o terceiro prémio, no valor de 41.544,16 euros, vai ser entregue a três apostadores no estrangeiro.Conheça a chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira: