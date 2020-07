Feto de oito meses morre com coronavírus no Hospital Amadora-Sintra

O caso está a intrigar a comunidade científica devido à sua raridade. Um feto de oito meses infetado com o vírus SARS-CoV-2 morreu no Hospital Amadora-Sintra no mês passado. A mãe também estava infetada com o novo coronavírus e tê-lo-á transmitido ao feto durante a gravidez. Os médicos da unidade hospitalar estão convictos de que o vírus que está a mudar o Mundo foi o responsável pela morte do feto.









“Sendo o feto positivo para SARS-CoV-2 e tendo sido uma gravidez vigiada, pode presumir-se que a infeção esteve na origem da morte”, afirmou ao ‘Expresso’ a médica Antónia Nazaré, diretora do Departamento da Mulher, que inclui a Obstetrícia, a Ginecologia e o bloco de partos. A placenta apresentava sinais de uma lesão viral.

A gravidez tinha decorrido sem problemas e nada fazia prever este desfecho dramático. “A gravidez não teve complicações. A mãe chegou ao hospital com uma ecografia externa em que eram visíveis problemas resultantes de uma infeção viral. O feto estava em agonia e morreu durante a realização de uma segunda ecografia”, revelou a médica Antónia Nazaré.





A mãe da criança só soube que estava infetada quando realizou o teste de diagnóstico no hospital Amadora-Sintra. A mulher não apresentava quaisquer sintomas de Covid-19.





Uma análise ao sangue do feto não detetou qualquer infeção por SARS-CoV-2, mas foi também realizada uma biópsia pulmonar que confirmou a infeção. O Correio da Manhã tentou este sábado, sem sucesso, contactar o Hospital Amadora-Sintra.



Pormenores



Segundo caso



Este é o segundo caso em Portugal de transmissão de mãe para filho durante a gravidez. O outro caso é de uma bebé que nasceu prematura no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.



Internada



O Hospital Amadora-Sintra detetou 43 casos de mães positivas ao vírus nos 860 partos realizados desde março. Nenhum dos bebés foi infetado pelas mães nos contactos que tiveram.



Mães positivas



O Hospital São Francisco Xavier não fornece informações sobre o estado de saúde da bebé, que a semana passada estava nos Cuidados Intensivos com sintomas graves de Covid-19.