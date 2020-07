Aumenta risco de acidente em Almaraz

O Observatório Ibérico de Energia avisa que está a aumentar o risco de acidente na central nuclear de Almaraz, em Cáceres, a cerca de 100 quilómetros da fronteira portuguesa. Em declarações à TSF, António Eloy, o coordenador da estrutura, manifestou-se preocupado com a renovação da licença de exploração para os Grupos I e II da central nuclear espanhola.A opinião é partilhada por Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero. "Não podemos afirmar que vai haver um acidente, mas uma central prevista para 30 anos e que, com esta licença, vai funcionar 46 (no reator mais antigo) – até 2027 –, deve gerar preocupação", disse ao, explicando que, se fosse hoje, a central inaugurada em 1973 seria construída em moldes "diferentes"."Os parâmetros de segurança para as novas centrais são mais exigentes", afirmou. O prolongamento da atividade para 2027 (Grupo I) e 2028 (Grupo II) adia o problema do desmantelamento e armazenamento definitivo dos resíduos. Só que, entretanto, algo pode correr mal e Portugal sujeita-se a receber radiação propagada pelo ar ou pela água (no caso, o Tejo, que faz a refrigeração da central).A renovação das licenças de Almaraz foi pedida pelo consórcio que atualmente explora a instalação, designadamente Iberdrola, Endesa e Naturgy.