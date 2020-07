Cientista português procura vida em Marte

Um cientista português que lidera uma unidade de Astrobiologia em Macau está envolvido em projetos para descobrir vida em Marte, uma missão com paragens previstas em Cabo Verde e nas salinas de Aveiro. André Antunes, natural de Coimbra, é professor associado da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), que participou no projeto da sonda lançada pela China na semana passada para pousar no Planeta Vermelho – um feito que até à data só foi alcançado pelos Estados Unidos.









“A missão é muito importante na recolha de dados, nomeadamente a nível do gelo de água existente no subsolo de Marte”, explica André Antunes, acrescentando que “a água é essencial para a vida como a conhecemos”. As equipas da MUST tencionam passar por Cabo Verde e pelas salinas de Aveiro porque estes locais têm “ambientes com condições paralelas às que podem ser encontradas em Marte ou em outras partes do sistema solar”.

Aquela universidade chinesa está ainda envolvida num outro projeto internacional: pretende lançar micróbios no espaço para estudar a sua capacidade de adaptação e sobrevivência.





Marte é o quarto planeta a partir do Sol. Conhecido como Planeta Vermelho (por causa do óxido de ferro) tem -630C de temperatura média e está a uma distância da Terra na ordem dos 60 milhões de quilómetros.