Lar de idosos em Odivelas com pelo menos 71 infetados entre utentes e funcionários

Há um surto de Covid-19 na Casa de Saúde e Repouso da Amoreira, na Ramada, concelho de Odivelas, com pelo menos 71 casos confirmados de infeção - a grande maioria são utentes da instituição. Trabalhadores e idosos já foram testados três vezes.De acordo com fonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 37 dos 60 residentes estão positivos, mas assintomáticos. Quanto aos 54 funcionários que trabalham no lar, 34 têm testes positivos à Covid-19, mas encontram-se assintomáticos e em quarentena.Segundo a mesma fonte, há um idoso internado "por outros motivos", mas que está igualmente infetado.Ao que oapurou, o primeiro caso foi registado numa funcionária. Esta segunda-feira, a direção do lar, constituída por enfermeiros, esteve reunida com as autoridades de Saúde locais para definir a estratégia de combate à Covid-19.Em cima da mesa está a possibilidade de alguns idosos serem transferidos para outra unidade, de forma a controlar a propagação do vírus.