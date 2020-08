Corredor aéreo aberto para turistas britânicos

Depois de quase dois meses de espera, o corredor aéreo britânico vai finalmente estar aberto, a partir de amanhã, depois de Portugal passar a integrar a lista de países para onde turistas podem viajar sem precisar de cumprir quarentena no regresso ao Reino Unido. Esta foi uma das restrições impostas pelas autoridades britânicas para evitar a importação de infeções durante viagens na sequência da pandemia de Covid-19.O anúncio foi feito esta quinta-feira à tarde pelo ministro dos Transportes britânico Grant Shapps. "Os dados também mostram que agora podemos adicionar Portugal aos países incluídos nos corredores de viagens", confirmou o governante, através da rede social Twitter. No entanto, Shapps avisa que as coisas podem "mudar rapidamente", alertando que os turistas só devem viajar se estiverem preparados para "uma quarentena inesperada de 14 dias, se necessário". O responsável falava por experiência própria, uma vez que teve de ficar duas semanas em isolamento após regressar de umas férias em Espanha.A mudança ocorre a partir das 04h00 de amanhã, o que deixa satisfeito o responsável pelo Turismo do Algarve. "É uma boa notícia que aguardávamos há já algum tempo. Fez-se justiça. É um reconhecimento merecido pela condição pandémica atual em Portugal e no Algarve ", referiu ao CM João Fernandes."É, de facto, uma medida de particular relevância para os mais de 300 mil portugueses que residem no Reino Unido", sublinhou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.Portugal estava na lista dos países de risco. O documento foi revisto e o País saiu da lista negra. Já a Croácia, Áustria e Trinidad e Tobago, passam agora a integrar a referida lista devido ao aumento do número de infeções, tal como já acontece com França, Espanha, Países Baixos, Mónaco, Malta, Bélgica, Andorra, Luxemburgo, Ilhas Turcas e Caicos, Bahamas e Aruba.