Alunos de risco com aulas online devido à Covid-19

Os alunos doentes que pertencem a grupos de risco para a Covid-19 vão poder optar por aulas pela internet. Um despacho do Ministério da Educação prevê que estes alunos tenham "condições especiais de avaliação e frequência escolar" que consistirá em "apoio educativo individual em contexto escolar ou no domicílio, presencial ou à distância, através da utilização de meios informáticos de comunicação".Cabe ao pais ou ao aluno (se for maior de idade) requerer junto da escola esta opção. É preciso apresentar uma declaração médica que ateste a condição de saúde.A escola elabora um plano de desenvolvimento das aprendizagens que tem de ser aceite pela família. Segundo o Ministério da Educação, estes alunos vão continuar a "manter o contacto com a turma de origem".De acordo com o SNS24, são considerados de risco pessoas com doenças crónicas como doença cardíaca, pulmonar e oncológica, hipertensão e diabetes. Inclui também doentes com o sistema imunitário comprometido: infetados com VIH, transplantados ou em tratamento de quimioterapia ou para doenças autoimunes.