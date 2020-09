Privados vão poder fazer mais testes à Covid-19

Foi esta quarta-feira assinado um acordo entre o Estado, a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, o Instituto de Medicina Molecular e a Cruz Vermelha que vai permitir aumentar a capacidade de testagem à Covid-19 no setor privado até 3500 testes por dia. Postos fixos e com brigadas móveis espalhadas pelo País vão permitir recolher e analisar mais amostras biológicas. "É isto que temos de fazer: sermos rápidos a detetar e a isolar os casos para romper as cadeias de transmissão", afirmou o primeiro-ministro, António Costa.



Em conferência de imprensa, a ministra da Saúde, Marta Temido, voltou ao tema e anunciou que o objetivo é chegar aos 21 700 testes por dia, sendo o recorde, até agora, de 21 996 (no dia 11). Sobre questões de segurança, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse não parecer "expectável", que, em plena pandemia, "seja possível o número de 55 mil pessoas no Santuário de Fátima" em outubro e admitiu que está em estudo a possibilidade de ser reduzido o período de isolamento profilático de 14 para dez dias. "Era bom, mas tem de ser feito com segurança", disse.

