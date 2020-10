GNR lança operação pela peregrinação a Fátima

A GNR vai realizar, durante a peregrinação de 12 e 13 de outubro, uma operação policial em Fátima para garantir a segurança, controlo do tráfego rodoviário e cumprimento das normas sanitárias devido à covid-19, indicou esta quinta-feira a corporação.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana precisa que a operação policial, que se realiza entre domingo e terça-feira, vai decorrer no santuário de Fátima e zona envolvente "de modo a garantir a segurança e tranquilidade públicas, o controlo do tráfego rodoviário e o cumprimento das normas sanitárias aplicáveis às celebrações da Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 de outubro".

Aquela força de segurança sublinha que as celebrações vão decorrer de acordo com as regras estabelecidas no âmbito da situação de contingência e as orientações da Direção-Geral da Saúde, tendo em conta as medidas adicionais ao plano de contingência do Santuário de Fátima.

Nesse sentido e ao abrigo das normas em vigor e para garantir um fluxo controlado de peregrinos, a GNR dá conta que o acesso aos parques de estacionamento em Fátima estará fortemente condicionado à lotação máxima no interior do recinto, estão proibidas as concentrações e aglomerações de pessoas no seu exterior.

A Guarda Nacional Republicana apela ainda à consciência dos cidadãos para a importância do cumprimento das regras e das indicações das autoridades.

Numa mensagem em vídeo transmitida pelo Santuário de Fátima, no 'site' e na rede social Facebook, o cardeal António Marto apelou para a responsabilidade cívica dos participantes na peregrinação, cujo acesso estará limitado a cerca de seis mil pessoas devido à pandemia.

O Santuário de Fátima estima a presença de seis mil pessoas no recinto durante a peregrinação de 12 e 13 de outubro, estando prevista a colocação de círculos no chão, que reforçará a distância entre as pessoas.

Numa nota de imprensa divulgada na semana passada, o Santuário de Fátima informa que, "de acordo com os planos efetuados", estima-se a "presença de cerca de seis mil pessoas no recinto, numa área útil de 48 mil metros quadrados [m2], o que equivale a uma média de 8 m2 por pessoa".

No dia 13 de setembro o acesso ao Santuário de Fátima foi bloqueado quando o local atingiu a lotação máxima permitida no contexto da pandemia da covid-19.

As celebrações com a presença de peregrinos desde o início da pandemia foram retomadas no Santuário de Fátima em 30 de maio e a primeira peregrinação internacional com fiéis realizou-se em 12 e 13 de junho.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1.151.000 mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.040 em Portugal.