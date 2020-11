Pandemia obriga a adiar festa dos 106 anos da “Tia Lina”

Devia ter sido dia de festa em casa de Adelina do Poço, em Afife, Viana do Castelo, que esta terça-feira completou 106 anos, mas devido à pandemia os festejos foram adiados.Nas redes sociais, uma neta da centenária lamentou o distanciamento e prometeu "plastificar-se" para visitar a avó no Natal."A Covid-19 deu-nos cabo do aniversário, mas, mesmo que as coisas não melhorem, no Natal vou lá vê-la, nem que tenha de me plastificar toda", escreveu no Facebook uma neta da "Tia Lina das Catorras", como é conhecida a centenária.