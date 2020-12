Preparado/a para 2021? Conheça dez ideias de resoluções para o Ano Novo

1. Organize o seu tempo

Livre-se do 'deixa-andar' e do 'logo se vê'. Recorra a uma agenda em papel ou mesmo no telemóvel. "No início de cada semana, faça uma lista das tarefas que deseja realizar. Reveja-a à noite para verificar o que conseguiu concretizar e identificar o que deixou para o dia seguinte.", lê-se na nota.

A poucas horas de entrar em 2021, já sabe quais as resoluções a que se propõe para o novo ano? A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) deixou 10 sugestões para os menos inspirados.

2. Combata o stress

Deve manter uma atitude equilibrada na vida, pelo que a DECO sugere uma boa alimentação e a prática de atividade física ou de lazer que ajude a eliminar a tensão acumulada. "A realização de uma atividade física de que gostamos é benéfica não só para o corpo, mas também para a mente."

3. Ria e sejaotimista

Rir é muito importante e deve ser visto como uma prioridade. "Rodeie-se de gente alegre e tente fazer-se acompanhar sempre de espírito positivo e boa disposição; seja simpático com o vizinho, o motorista do autocarro ou o funcionário ao balcão. Este poderá atendê-lo melhor. De um modo geral, provocar alegria à nossa volta deixa-nos de bom humor e torna os outros mais propensos a mostrarem o melhor do seu caráter."

4. Cuide da pele

"Escolher adequadamente os produtos cosméticos que utilizamos, bem como ter uma alimentação e um estilo de vida apropriados (não fumar, por exemplo), é a chave para ficar com uma pele saudável.

5. Não se deixe 'queimar' com o trabalho

"Adote pequenos bons hábitos, como fazer curtas pausas ao longo do dia. Caso o ambiente seja propício a isso, esforce-se por trabalhar em equipa. Se lhe parece que existe um desequilíbrio entre as tarefas a realizar e os recursos disponíveis, fale com o chefe para que possa, por exemplo, delegar algumas delas.", lê-se no texto da DECO.

6. Treine a memória

Cultive-se, este é um conselho para uma "Aprender uma língua, desenvolver competências informáticas e estudar uma nova disciplina são formas de manter o cérebro ativo. Se tiver disponibilidade, aposte nisso. Para exercitar a memória, opte por atividades como charadas, sudokus, palavras cruzadas, sopas de letras, desafios de lógica ou cálculos. Ler e fazer puzzles também ajuda."

7. Consuma de forma colaborativa

"Os novos modelos de mobilidade são só um exemplo de uma prática que está na moda e diz respeito ao consumo colaborativo. Grande parte da sociedade chegou à conclusão de que não é necessário ser proprietário de algo para poder desfrutar disso e que, com frequência, também não vale a pena ter a propriedade exclusiva de um objeto quando é mais barato e sustentável partilhá-lo com terceiros."

8. Pratique meditação e relaxamento

"Se integrar este hábito nas suas manhãs, os resultados vão saltar à vista. Com a prática regular de meditação e relaxamento, aprenderá a detetar quando se encontra num estado de tensão acrescida, podendo realizar exercícios de forma a fazer-lhe face."

9. Seja mais assertivo

"O primeiro passo para exercer assertividade é entender que os outros não podem adivinhar o que pensamos. Se algo for incómodo, diga-o. No momento de manifestar o seu desconforto, evite repreensões ou juízos de valor e ajuste-se às evidências."

10. Tenha uma vida sexual plena

"Se a sua vida sexual não é satisfatória, está na hora de fazer alguma coisa. Comece por seguir alguns hábitos de vida saudável. Caso algo não continue bem, não se automedique: fale com o médico de família."