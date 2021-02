Sexta-feira de sorte? Conheça a chave do Euromilhões e saiba se ficou milionário/a

Sexta-feira de sorte? Conheça a chave sorteada e saiba se ficou milionário/a. Em causa está 'jackpot' para 163 milhões de euros.Consulte abaixo a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira do Euromilhões.Ossão: 7, 23, 30, 32, 36E as: 8 e 12O código vencedor do concurso 007/2021 do, sorteado hoje, é o KFV 07602, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada via portal dos jogos Santa Casa.

Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.