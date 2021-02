O chefe de Estado, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e líderes partidários reúnem-se esta segunda-feira com especialistas para avaliar a situação da covid-19 em Portugal, antes de nova renovação do estado de emergência.

A 16.ª reunião sobre a "situação epidemiológica da covid-19 em Portugal" decorrerá a partir das 14h30, por videoconferência.

Parte dos participantes, na sua maioria especialistas, deverão fazer as suas intervenções a partir das instalações do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em Lisboa.



O atual período de estado de emergência termina às 23h59 de 01 de março. A próxima renovação terá efeitos entre 02 e 16 de março.

Ao minuto Atualizado a 22 de fev de 2021 | 15:27

15:27 | 22/02 Correio da Manhã Portugal com casos das variantes de Brasil e África do Sul Portugal conta neste momento com quatro casos da variante da África do Sul e 7 da nova variante do Brasil.

15:24 | 22/02 Correio da Manhã Meio de março com 320 camas em UCI ocupadas As projeções apontam para que a meio de março Portugal registe 320 camas ocupadas em UCI e só no final desse mês se irá reduzir para um total de 200 camas ocupadas.

15:21 | 22/02 Correio da Manhã "Desde dezembro já houve 150 mil casos da nova variante" da Covid-19, diz especialista Até ao dia de hoje foram confirmados em Portugal cerca de 150 mil novos casos relacionados com a estirpe britânica.



Esta estirpe já foi identificada em 87 países e é no Reino Unido onde tem maior expressão.

15:13 | 22/02 Correio da Manhã Estirpe britânica representa mais de 90% dos casos em Inglaterra João Paulo Gomes, do Instituto Ricardo Jorge, avança que mais de 90% dos casos de Covid-19 em Inglaterra estão relacionados com a estirpe britânica identificada em dezembro.

15:07 | 22/02 Correio da Manhã Coronavírus aumentou em 8718 o número de mortes entre final do ano e fevereiro Entre o dia 28 de dezembro e a 6.ª semana de 2021, houve um aumento de 8718 óbitos atribuíveis ao novo coronavírus, revelou Baltazar Nunes.



64% do total de óbitos em excesso tiveram como causa a Covid-19. As baixas temperaturas foram responsáveis por 19% do total de óbitos em excesso.

15:04 | 22/02 Correio da Manhã Incidência da Covid é mais reduzida em todas as idades Baltazar Nunes adiantou que nos primeiros 14 dias de fevereiro, houve uma redução da incidência da Covid-19 em todas as idades, especialmente nos grupos onde a incidência era maior.

14:55 | 22/02 Transmissão da Covid-19 é a mais baixa desde o início da pandemia Baltazar Nunes , responsável pela Unidade de Investigação Epidemiológica do Instituto Ricardo Jorge, revelou que o R(t) atingiu o valor mais baixo desde o início da epidemia.



O valor do R encontra-se abaixo de 1. Nos últimos cinco dias este valor tem andando entre os 0,66 e 0,68.



O especialista assume que a redução foi mais acentuada depois do encerramento das escolas.

14:50 | 22/02 Correio da Manhã Nova estirpe com mais incidência em Lisboa e Vale do Tejo A região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais atingida pela nova variante da Covid-19.

14:46 | 22/02 Correio da Manhã Descida dos contágios por Covid-19 André Peralta Santos, da Direção Geral de Saúde, é o primeiro especialista a falar e revela que a incidência de contágios manteve uma tendência de "descida muito significativa".



O grupo etário com mais de 80 anos continua a ser aquele em que há maior incidência, embora mais reduzida.



A região de Lisboa e Vale do Tejo é onde há um nível de incidência mais elevado.