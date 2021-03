Mortalidade desce a valores de outubro

A mortalidade provocada pela Covid-19 registou um novo recuo no espaço de 24 horas. Sexta-feira morreram 26 pessoas, menos duas por comparação com o dia anterior. As mortes resultantes da pandemia caem assim para valores de outubro.O último valor mais baixo de óbitos, por comparação com sexta-feira, ocorreu a 28 de outubro, com 24 vítimas mortais. O relatório ontem divulgado pela Direção-Geral da Saúde indica, contudo, uma subida diária nos novos casos.Os hospitais registam 1416 hospitalizados por Covid-19, ou seja, menos 167 pessoas no espaço de 24 horas. Houve também um recuo no número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos: 363 internados na sexta-feira, menos 20 face a quinta-feira.