Jackpot do Euromilhões 'engorda' para 97 milhões no próximo sorteio. Portugal com dois segundos prémios

Já é conhecida a chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira.



Não houve totalistas mas para Portugal vêm dois segundos prémios, no valor de 220.250.36 euros, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



Para o próximo sorteio está previsto um jackpot de 97 milhões de euros.



A chave sorteada:





E as estrelas: 1 e 10



M1lhão: MGW 12696



O M1lhão saiu a uma aposta registada via portal dos jogos Santa Casa.





Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.