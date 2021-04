Projeto de intervenção comunitária em saúde mental apoia população da Guarda

A Casa de Saúde Bento Menni das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, na Guarda, tem um novo projeto de inovação social que é dirigido à população do concelho e que visa prevenir situações de doença mental.

Segundo a entidade promotora, o "Gabinete de Intervenção Comunitária em Saúde Mental (GIC)" é uma resposta direcionada para a população do concelho da Guarda que incide sobre três eixos fundamentais em saúde mental: a prevenção, a literacia e combate ao estigma, e a reabilitação psicossocial.

"O objetivo do GIC é prevenir situações de doença mental e dotar a comunidade de informação que ajude na deteção precoce de sinais e sintomas de alerta", refere a direção da Casa de Saúde Bento Menni da Guarda, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A fonte acrescenta que os casos referenciados "serão depois encaminhados para as respostas que melhor se adequem às necessidades identificadas".

O projeto visa ainda "apoiar a recuperação e a reabilitação das pessoas com doença mental, facilitar o seu processo de desenvolvimento de competências e contribuir para a sua valorização pessoal e familiar e para a sua integração social".

No espaço do GIC serão dinamizadas várias atividades como rastreios de saúde mental, ações de sensibilização e informação, formação para profissionais, ações de rua para a promoção da saúde mental, sessões psicopedagógicas para pessoas com doença mental e famílias, encaminhamento para recursos da comunidade, terapia ocupacional, entre outras.

"Nos primeiros três anos este projeto pretende apoiar 90 jovens dos 14 aos 18 anos, desenvolver iniciativas que envolvam 300 pessoas da comunidade e procurar garantir que 80% das pessoas com experiência em doença mental acompanhadas no GIC se mantém sem reinternamento", é indicado.

A entidade promotora sublinha tratar-se de "uma resposta que pretende contribuir para uma rede de serviços de saúde mental continuados, integrados e de proximidade, seguindo as linhas orientadoras mais atuais do conhecimento científico, que estão também refletidas no quadro legislativo em vigor para este setor da saúde".

No âmbito do projeto, em 2020, apesar do contexto pandémico, o GIC realizou três das ações previstas, nomeadamente um 'webinar' sobre a temática "A saúde mental e a pobreza: que ligação?", uma ação de sensibilização junto de ginásios sobre a "Importância da atividade física na saúde mental" e cinco entrevistas a pessoas da comunidade sobre "Sentir ou não existir".

Em 2021, o GIC iniciou as suas atividades este mês, com a "Marcha pela Saúde", que decorre até dia 21, de forma individual ou em pequenos grupos, motivando através das redes sociais à participação da comunidade e das instituições "com quilómetros pela saúde mental".

Outras atividades serão realizadas posteriormente, de acordo com as diretrizes do desconfinamento.

O projeto do GIC, da responsabilidade da Casa de Saúde Bento Menni das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, que tem como principal parceiro o município da Guarda, foi aprovado em 2020 e corresponde a um investimento de 71.945 euros.

No âmbito do programa Portugal Inovação Social tem um financiamento de 70% do Portugal 2020 e os restantes 30% são suportados pela autarquia.