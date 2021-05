Reino Unido coloca Portugal na ‘lista verde’ para viajar

Portugal integra a ‘lista verde’ de países considerados seguros para viajar e isentos de quarentena na chegada ao Reino Unido a partir de 17 deste mês, divulgou esta sexta-feira o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps. "Temos de ter a certeza de que os países com os quais restabelecemos ligação são seguros, com taxas de infeção baixas", referiu.Integrar a ‘lista verde’ representa que os passageiros que visitem Portugal não necessitam de realizar a quarentena à chegada ao Reino Unido, bastando apresentar o teste PCR negativo realizado nas 72 horas antes de embarcar. A presença de Portugal na ‘lista verde’, a exemplo de Gibraltar e Israel, levou a uma corrida às reservas de voos e hotéis, em particular para o Algarve, avança a imprensa britânica. Portugal é exceção dentro da União Europeia. A maioria dos países fica na lista ‘amarela’, sujeita a restrições mais apertadas, como Espanha, França e Grécia. Destinos turísticos como Turquia ou Maldivas estão na ‘lista vermelha’. Para o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas, "há uma procura crescente que abre boas perspetivas para o verão"."O Reino Unido é principal mercado de origem de turistas, pelo que a decisão é de alta importância", referiu, por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.A decisão do governo britânico termina com a proibição de viajar para o estrangeiro, em vigor desde janeiro, exceto por razões de força maior. A infração implicava a aplicação de uma multa até cinco mil euros.O autoagendamento para a vacinação contra a Covid-19 passa a contemplar as pessoas a partir dos 60 anos, em vez dos atuais 65, no final da próxima semana, avançou fonte da ‘task force’, que traça por objetivo ter a população com mais de 60 anos vacinada com pelo menos uma dose até final deste mês. A implementação do processo de autoagendamento permitiu "aumentar rapidamente o processo de vacinação", pelo que em cada um dos dois últimos dias foram vacinas mais de cem mil pessoas. Quinta-feira foi ultrapassado um milhão de utentes com a vacinação completa. Um quarto da população recebeu pelo menos uma dose.A taxa de transmissibilidade (Rt) de Covid-19 desceu para 0,92 e o número de doentes internados em Cuidados Intensivos também apresenta uma descida, ficando abaixo do valor crítico definido (245 camas). A variante britânica do vírus é a mais prevalente (91,2%). Até 5 de maio registaram-se 77 infeções com a variante de África do Sul, 101 do Brasil (mais 16 desde o último relatório) e 7 casos da Índia. Arganil é o concelho mais atingido, com 590 casos por cem mil habitantes.