Um morto e 451 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou mais uma morte atribuída à Covid-19 e 451 infetados com o SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Direção Geral da Saúde (DGS).









Estão hoje internados em cuidados intensivos 58 doentes, mais 2 que no dia anterior.



Já no que se refere aos internamentos em enfermaria, os dados oficiais indicam que estão hoje internados 208 doentes, menos 3 do que na quarta-feira.











Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 843 729 casos confirmados e 17 014 óbitos.

Há 22 193 casos ativos, mais 103 em relação a quarta-feira, e o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde subiu em 207, totalizando agora 18 620.