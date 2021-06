Quatro em cada 10 portugueses acharam o segundo confinamento mais difícil

Os impactos sociais do segundo confinamento foram mais intensos e quatro em cada 10 pessoas consideraram que o de 2021 foi mais difícil, segundo um inquérito feito pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa).

O inquérito nacional "Os impactos sociais da pandemia: o segundo confinamento" concluiu que 40% dos inquiridos revelou maiores dificuldades em lidar com o segundo confinamento, enquanto 30% responderam que foi igual ao primeiro e para 27% foi mais fácil.

Os inquiridos em situação de vulnerabilidade laboral precipitadas pela pandemia, jovens e famílias com filhos menores, com maiores desafios em conciliar o trabalho e a vida e tarefas familiares, foram os que sentiram um maior impacto no segundo confinamento.