Um morto e 1183 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou mais uma morte atribuída à Covid-19 e 1 183 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Direção Geral da Saúde (DGS) este sábado.Estão este sábado internados em cuidados intensivos 99 doentes, mais cinco do que no dia anterior.Já no que se refere aos internamentos em enfermaria, os dados oficiais indicam que estão internados 389 doentes, menos dois do que na sexta-feira.Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 864 109 casos confirmados e 17 062 óbitos.Há 22 723 casos ativos, mais 298 em relação a sexta-feira, e o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde subiu em 1026, totalizando agora 37 701.