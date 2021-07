O primeiro prémio do Euromilhões, no valor de 17 milhões de euros, foi esta terça-feira entregue a um apostador em Espanha.Para Portugal vem um terceiro prémio no valor de 18 mil euros.

Consulte a chave vencedora:

Números: 2, 5, 21, 27, 42



Estrelas: 9 e 11



Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.