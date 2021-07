Escolas livres para mudar turmas a meio do ano

Todas as escolas vão poder mudar turmas a meio do ano letivo para melhorar as aprendizagens, já a partir de 2021/2022. A medida consta no plano de recuperação das aprendizagens publicado esta quarta-feira em Diário da República, na Resolução de Conselho de Ministros nº 90/2021. O diploma refere que haverá "múltiplas possibilidades de organização e reconfiguração das turmas ao longo do ano, em função da decisão das escolas", distinguindo estas "turmas dinâmicas" da "turma administrativa construída para efeitos de definição da rede escolar".Segundo o Governo, esta formação de turmas dinâmicas será "sujeita a monitorização" e "não pode, de forma alguma, ser utilizada para a constituição de turmas segregadas ou em função de resultados académicos". A regra deve ser "a promoção da heterogeneidade que leva todos mais longe". O Plano 21/23 Escola+ promete disponibilizar às escolas "instrumentos práticos com sugestões de funcionamento das turmas".