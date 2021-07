Vento está a condicionar movimento no Aeroporto da Madeira

O vento forte na costa sul está a condicionar hoje, pelo segundo dia consecutivo, o movimento no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, obrigando três dos primeiros aviões programados a divergir para o Porto Santo, segundo fonte aeroportuária.

De acordo com a página do Aeroporto da Madeira, um avião da TAP proveniente do Porto, um da Edelweiss Air oriundo de Zurique e outro da Transavia de Amesterdão não conseguiram aterrar na Madeira e foram para o Porto Santo.

Cerca das 10:00, o quadro dos voos programados informava também que as ligações da TAP e da easyjet, com origem em Lisboa, com aterragens previstas na Madeira às 09:00 e 09:25 haviam sido canceladas.