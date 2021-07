Apagão europeu deixa várias zonas do País sem luz

Diversas áreas de Portugal continental ficaram, ontem à tarde, sem fornecimento de eletricidade durante cerca de uma hora devido a um apagão que também afetou Espanha. Houve serviços, como o da Linha 112, que sofreram falhas em alguns distritos. Houve cortes de energia de norte a sul, em concelhos como Trofa, Caldas da Rainha, Sesimbra, Santo Tirso, Moscavide, Olivais, Lisboa, Loures, Soure, Paços de Ferreira, Felgueiras, Lousada, Parede, Penafiel ou Lagos.Quanto aos problemas com o número de emergência 112, a falha atingiu vários distritos, incluindo o de Lisboa, revelou a PSP, explicando que o protocolo de redundância previsto nestas situações "não funcionou em pleno" e, por isso, "alguns distritos ficaram sem resposta pelo sistema 112 por uma janela temporal que a PSP está a analisar". Por volta das 18h00, o fornecimento de energia foi reposto em todo o território, segundo garantiu a E-Redes.Na origem do problema esteve "um acidente com um hidroavião que provocou um problema na rede francesa de muito alta tensão, levando ao desligamento temporal da Península Ibérica do resto da Europa", revelou a Rede Elétrica espanhola.