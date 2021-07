Nove mortos e 1610 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou mais nove mortes e 1610 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim da DGS, cinco dos óbitos registados esta segunda-feira ocorreram na região Norte, três na Região de Lisboa e Vale do Tejo(LVT) e um nos Açores.No que toca ao número de infetados, estão distribuídos da seguinte forma: há mais 688 na região Norte, 519 em LVT, 177 no Algarve, 74 no Centro e 51 no Alentejo.Esta segunda-feira há mais 40 pessoas internadas com a doença, perfazendo um total de 919 internamentos. Em Unidades de Cuidados Intensivos há mais cinco pessoas hospitalizadas, num total de 198.A incidência nacional é de 427,5 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes. O R(t) situa-se no 1,04.