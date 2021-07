Portugal perde 214 mil habitantes numa década

Portugal perdeu 214 286 habitantes desde 2011, numa redução de 2%, tendo agora 10 347 892 residentes, números idênticos aos registados em 2001. Segundo os resultados preliminares dos Censos 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, esta é a segunda vez que o País tem um decréscimo populacional, depois do verificado entre 1960 e 1970.A redução da população é provocada pelo saldo natural negativo (mais mortes do que nascimentos) que foi de 250 066 pessoas. O saldo migratório foi positivo em cerca de 45 mil pessoas (mais imigrantes do que emigrantes), mas não chegou para evitar a perda de população. As crises económicas travaram a entrada no País de mais imigrantes.