Portugueses dormem mal com o calor

Dias maiores e de muito calor são grandes adversários de uma noite de sono descansada e há razões científicas que o justificam, alerta a presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia."No verão há uma alteração do ritmo sono/vigília pelo facto de haver luz até mais tarde", explica Isabel Luzeiro. Por outro lado, o calor excessivo impede o arrefecimento do corpo, necessário ao sono.A especialista diz que há técnicas para remediar o problema, começando com um banho de água morna, a tender para o frio, antes de ir para a cama.Manter os tornozelos de fora, usar roupa de algodão, evitar exercício ao final do dia e ter horas de sono regulares são outros mecanismos aliados do sono, conclui Isabel Luzeiro.