"Ultrapassa muito as expectativas": Task Force admite 120 mil jovens entre os 12 e 15 anos vacinados este sábado

No fim de semana de 11 e 12 de setembro, os jovens entre os 12 e os 15 anos estarão de regresso para completar a vacinação, antes do início do ano letivo.



A vacinação contra a Covid-19 de crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos começou este sábado, no primeiro de dois fins de semana dedicados a esta faixa etária, e às 17h00 havia já 118 mil vacinados. A Task Force admite que, até ao final deste sábado, se chegue aos 120 mil vacinados.O número, avançado pela Task Force, "ultrapassa muito as expectativas" uma vez que para o fim de semana todo estavam agendadas 110 mil pessoas.

A vacinação desta faixa etária vai continuar no fim de semana de 28 e 29 de agosto, estando aberto o autoagendamento para essas datas até sábado, que abrange também a faixa etária dos 16 e 17 anos.