Idosos devem ser prioritários para a terceira dose da vacina da Covid, recomenda especialista

chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa. Como tem sido habitual, a ministra da Saúde, Marta Temido, e grande parte dos especialistas estarão presentes e, desta vez, os diferentes partidos com assento parlamentar poderão enviar um elemento à reunião. Os restantes acompanharão os trabalhos por videoconferência.



16:55 | 16/09 O certificado só deverá ser usado em situações de maior risco. É preciso que este certificado seja de acesso fácil e gratuito, até para quem não possam usar a Internet.

16:55 | 16/09 Certificado digital Covid deve ser usado como uma garantia adicional de segurança, alerta a especialista.



Necessidade de garantir a qualidade do ar interior e da ventilação para que os espaços sejam seguros.



"Não esquecer dos mais idosos que deverá ser prioritário na administração da terceira dose", afirma.



16:54 | 16/09 Continuar a apostas na vacinação e reforço massivo da mesma, afirma Raquel Duarte.



A testagem tem dois objetivos: diagnóstico das pessoas doentes com sintomas e diagnóstico das pessoas assintomáticas.



16:46 | 16/09 Apenas 26% das pessoas não considera adequadas as medidas implementadas pelo Governo para conter a pandemia, sublinha a especialista Carla Nunes.



"No ano passado estávamos com uma tendência decrescente quanto à percepção da adequação das medidas de prevenção implementadas pelo Governo", mas este ano a tendência inverteu-se.

16:42 | 16/09 A especialista Carla Nunes destaca que os mais jovens mostram piores efeitos na saúde mental por causa das medidas de distanciamento. Está a aumentar a percentagem de pessoas mais novos que se sente ansiosa ou triste.



Por outro lado, os mais jovens e mais velhos têm valores mais baixos de percepção de risco.

16:37 | 16/09 "Os testes rápidos são úteis por serem mais baratos, mais rápidos e pela elevada especificidade", diz o investigador.



Para identificar as pessoas com alta probabilidade de transmitir a infeção, os testes rápidos são os ideais, conclui.

16:32 | 16/09 Quando a quantidade de vírus numa pessoa é elevada, os testes rápidos são quase tão eficazes como os testes PCR em detetar o vírus, refere o especialista Henrique Barros.



"Os testes PCR também têm falsos positivos e a quantidade de falsos negativos é enorme. Mais do que se pensa", sublinha.

16:26 | 16/09 "Vamos certamente evoluir de uma situação pandémica para uma endemia sazonal", afirma o especialista do Instituto de Saúde Pública, Henrique Barros.



Este verão há mais casos face ao verão do ano passado devido à maior mobilidade dos portugueses e à presença da variante Delta.



Além disso, a percentagem de pessoas testadas passou de 5% para 70%.

16:19 | 16/09 "São esperadas novas variantes em países com baixa vacinação", afirma o especialista João Paulo Gomes.

16:13 | 16/09 "Em Portugal vamos ter um número muito menor de variantes" devido, entre outros fatores, à elevada taxa de vacinação. afirma o especialista João Paulo Gomes.

16:09 | 16/09 A variante Mu com origem na Colômbia foi detetada em 16 concelhos de sete distritos com um total de 32 casos.

O último caso foi detetado no fim de Junho.

16:07 | 16/09 O especialista João Paulo Gomes diz que a região Norte, Açores e Madeira foram as regiões onde se deu primeiro a entrada da variante Delta.

"Estamos com praticamente 100% de prevalência desta variante em todas as regiões do país".

15:59 | 16/09 Quanto à dose de reforço da vacina da Pfizer, a previsão é que seja feita seis meses após a segunda dose, em maiores de 12 anos, diz a especialista.

Sublinha ainda que o Centro Europeu para o Controlo da Doença aconselha dose adicional para portadores de doenças graves e idosos mais frágeis.







15:50 | 16/09 Fala agora a investigadora e diretora da Unidade de Avaliação Ciêntifica, Fátima Ventura.

"Continuam a ser desenvolvidas muitas vacinas. Há 30 vacinas em fase 3 e oito delas em fase 4".

15:45 | 16/09 Dezembro e Janeiro por serem alturas de festividades deverá haver um recentrar das atenções. Só nos piores cenários é que pode ocorrer uma violação das "linhas vermelhas".



Há indicadores a monitorizar com especial atenção no Outono-Inverno como a incidência, hospitalizações e mortalidade nos grupos etários mais frágeis; a distribuição da frequência dos virus respiratorios em circulação; efetividade das vacinas covid-19 e gripe e temperaturas ambientais;

15:39 | 16/09 Há uma redução da efetividade da vacina de 40% após cinco meses da sua aplicação.

Apesar disso, "nunca estivemos com valores tão baixos do "R" sem medidas", refere Baltazar Nunes.

15:37 | 16/09 " O R(t) é estimado em 0,84 no país e 0,8 em todas as regiões do continente", sublinha Baltazar Nunes.

O investigador observa que nos diferentes países da Europa a uma maior vacinação corresponde uma menor transmissão do vírus.

15:34 | 16/09 Outono trás novos desafios devido à gripe e outros vírus respiratórios. Segundo o especialista Baltazar Nunes do Instituto Nacional da Saúde Ricardo Jorge é "fundamental monitorizar as linhas vermelhas".

15:31 | 16/09 Por cada 5 mortes por Covid-19 quatro não tinha vacinação completa no final de agosto, afirma Pedro Pinto Leite. O mesmo se verifica no caso das hospitalizações, de acordo com o especialista Pedro Pinto leite.

15:29 | 16/09 Por cada cinco hospitalizados, quatro não tinha vacinação completa no final de agosto.

15:24 | 16/09 Quanto aos internamentos há um decréscimo de 15% face ao período homólogo.

Já a taxa de mortalidade encontra-se nos 13 óbitos por milhão de habitantes, ou seja, há uma tendência de 19% na taxa de mortalidade, segundo o especialista Pedro Pinto Leite.

15:19 | 16/09 A região do Alentejo mantém-se como a região com mais incidência, segundo o especialista Pedro Pinto Leite. Salienta a descida abrupta nos grupos etários dos 10 aos 19 anos e dos 20 aos 29 anos.

