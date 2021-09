Dois mortos e 599 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Duas pessoas morreram e 599 foram infetadas por Covid-19 segundo o relatório da DGS relativo às últimas 24 horas.



O número de casos ativos subiu este domingo para 31 535, mais 54 que ontem. Existem ainda mais 543 doentes recuperados.









O número de doentes internados subiu para 415, mais 7 que ontem. Em UCI estão os mesmos doentes que ontem, num total de 83.









A região de Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novas infeções, 219. No Norte foram confirmados 208 novos casos de Covid-19.



O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal (a nível nacional) - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa com o vírus - mantém-se em 0,83 e a taxa de incidência de casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias está, também a nível nacional, nos 127,3.