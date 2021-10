Túnel de Santo Ovídio vai fechar 18 meses devido a obras do Metro do Porto

A circulação no túnel de Santo Ovídio, em Gaia, vai ser interrompida a partir de 2 de novembro, por um período de 18 meses, devido às obras de prolongamento da Linha Amarela do Metro do Porto, foi hoje anunciado.

A informação foi avançada pelo presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, durante uma visita à futura estação Manuel Leão, uma das três previstas no âmbito do projeto de prolongamento da Linha Amarela entre Santo Ovídio e Vila d'Este, cujas obras tiveram início em março e têm conclusão prevista para dezembro de 2023.

"Este é um momento importante para nós, porque na próxima semana, no dia 2 de novembro, vamos proceder ao encerramento do túnel de Santo Ovídio, porque vamos avançar com a ligação da Estação de Santo Ovídio atual", indicou aquele responsável, em declarações aos jornalistas.